Петербуржцы направили три тысячи предложений по проекту новых ПЗЗ

В общей сложности 3 021 обращение поступило в комитет по градостроительству и архитектуре в ходе общественных обсуждений изменений в Правила землепользования и застройки, сообщили 29 апреля в комитете. Лидерами по количеству обращений стали два района на северо-западе Петербурга.

"Всего в ходе обсуждений было подано 3021 предложение, более 150 из них поступили в районные администрации", — говорится в сообщении комитета.

На сайте КГА во вторник появились 18 заключений о результатах общественных обсуждений, что соответствует количеству районов в городе. Больше всего обращений содержится в документе, касающемся Приморского района: здесь свои предложения и замечания направили в комитет 598 физических или юридических лиц. Вторым по счету оказался Курортный район с 453 авторами обращений, третьим — Кировский с 234 участниками.

Меньше всего предложений подали в Кронштадтском районе, там насчитали только семь участников. В Адмиралтейском районе заявки подали 17 авторов, в Красносельском — 39 авторов.

Заметные показатели двух районов-лидеров во многом связаны с активностью, развернутой жителями и активистами из-за ряда проектов на их территории, о чем ранее писал ЗАКС.Ру. Так, в Приморском районе недовольство горожан вызвали, в том числе, планы строительства трассы М-7 и введения особой зоны "уникальных объектов высотной застройки" в месте планируемого строительства двух небоскребов в Лахте. В Курортном районе жители восставали против планов строительства асфальтобетонного завода в Белоострове.

Старт общественных обсуждений по проекту изменений ПЗЗ состоялся 1 апреля. Экспозиция по ним продолжалась до 23 часов 59 минут 15 апреля. Как ранее сообщила председатель КГА Юлия Киселева, в комитете рассчитывают принять новые ПЗЗ в III квартале 2025 года. В опубликованном 29 апреля сообщении комитета содержится более обтекаемая формулировка: здесь говорится о намерении принять новые правила до конца 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру