В ПЗЗ внесут изменения ради строительства новых небоскребов на Лахте

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила новую классификацию земли под небоскребы "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3", сообщила 15 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на лидера фракции "Новые люди" в петербургском Заксобрании Дмитрия Павлова. Соответствующие изменения будут внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

По данным издания, в новых ПЗЗ появится "территория общественно-деловой зоны уникальных объектов высотной застройки". Там будет возможно возводить здания от 300 метров и выше. При этом постройки, технологически связанные с высотками, могут быть ниже этой отметки.

Ранее территория, на которой собираются возвести небоскребы, в проекте ПЗЗ обозначалась как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Как заявил ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, чтобы изменить эту характеристику, инвестору надо представить конкретные предложение по высоте зданий. По его словам, новые правила землепользования в Смольном рассчитывают принять до конца 2025 года.

Отметим, что петербургские градозащитники и другие активисты уже несколько лет выступают против строительства небоскребов. Они опасаются, что высотки могут нарушить силуэт города и навредить "уникальному комплексу разновременных археологических объектов" на Охтинском мысу. При этом комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, приезжавший в Петербург в 2019 году из-за строительства "Лахта Центра", сделал городу предупреждение, что возведение высотки противоречит защищаемым панорамам.

В июне 2025 года Беглов заявил, что город вновь готов принять экспертов ЮНЕСКО, на этот раз чтобы обсудить строительство новых небоскребов. О том, что представители организации были приглашены в Северную столицу, в апреле сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Новые небоскребы рядом с "Лахта Центром" также собираются возвести по инициативе Газпрома. Их высота должна составить 703 и 555 метров. Отметим, высота существующей высотки "Лахта Центр" составляет 462 метра.

