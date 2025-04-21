Экспертов ЮНЕСКО пригласили для обсуждения новых небоскребов в Лахте

В Петербурге может пройти встреча экспертов ЮНЕСКО. Представителей организации пригласили для обсуждения проектов двух новых небоскребов в Лахте, сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов на международной конференции в Государственном Эрмитаже, передает ТАСС 21 апреля. Алимов добавил, что российская сторона готова ответить на все вопросы экспертов в части влиянии небоскребов на город.

"Строительство таких объектов вызывает тревогу экспертов ООН, как бы далеко эти высотки-небоскребы ни располагались от исторического центра города. Мы знаем о планах дальнейшего возведения этой красоты, и что это вызывает определенные тревоги и озабоченность экспертов ЮНЕСКО, которые говорят о том, что целостность объекта может быть поставлена этим под угрозу. Соответственно, наша задача - убедить экспертов в том, что их доводы несостоятельны, что объект сохранится в списке Всемирного наследия", - цитирует Алиева ТАСС.

Группу экспертов из ЮНЕСКО ожидают в 2025 году. Их пригласили для соблюдения формальной процедуры в отношении Петербурга, который наравне с его окрестностями признан объекта Всемирного наследия.

Напомним, градозащитники и различные активисты выступают против строительства новых небоскребов в Петербурге уже несколько лет. Их противостояние продолжается еще с обсуждений проекта "Лахта-Центра". В частности, общественники опасаются, что такие высокие здания могут нарушить силуэт города. Оба небоскреба собираются возвести по инициативе "Газпрома". Их высота должна составить 703 и 555 метров. Отметим, высота существующей высотки "Лахта Центр" составляет 462 метра.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру