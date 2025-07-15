КГИОП признал памятником Дом Ивана Бороздкина в Петроградском районе

"Дом И. Н. Бороздкина (с палисадником и металлической оградой)" в переулке Нестерова, 9 внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения распоряжением комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сообщили в пресс-службе ведомства 15 июля.

Документ был подписан еще 1 июля. История здания берет начало в 1910 году, когда участок на Петроградке приобрел подрядчик строительных работ и староста Адмиралтейского собора Святого Спиридония Иван Бороздкин. Проект дома в стиле модерн создал архитектор Леон Богусский (Богуский). Строительство здания было завершено к 1912 году.

По данным КГИОП, сейчас Дом Бороздкина "полностью сохранил историческую композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов, а также обладает высокой степенью сохранности декоративно-художественной отделки лестниц".

Ранее здание по адресу переулок Нестерова, 9, находилось в списке выявленных объектов культурного наследия. В 2023 году в одной из квартир на проживающую там женщину обвалилась штукатурка. ГСУ СК по Петербургу возбудило дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

фото с сайта КГИОП