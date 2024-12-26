ДДО выступило за сохранение "небесной линии" Петербурга

Движение демократического обновления, которое возглавляет депутат Заксобрания Михаил Амосов, выпустило заявление с требованием сохранить облик "небесной линии" Петербурга. Текст документа парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 26 декабря. Авторы инициативы выступают против строительства новых небоскребов в районе Лахты.

"Представленные проекты новых небоскрёбов в Лахте отрицают градостроительную традицию Санкт-Петербурга, вносят в силуэт города диссонанс в форме "рощи" высотных строений, более характерный для панорам Манхеттена, Дубая, Токио или Лондона. <...> Мы выступаем за сбережение "небесной линии" Санкт-Петербурга. Мы считаем представленные планы строительства новых высотных зданий в Лахте неприемлемыми для нашего города", - говорится в обращении.

Термин "небесная" линия был предложен академиком Дмитрием Лихачевым в 1989 году, отмечают авторы обращения. Он подразумевает закрепление силуэта исторических зданий города на обширной панораме, следуя которой стоит и дальше определять градостроительный подход при развитии города. Сейчас известно о планах "Газпрома" возвести в Приморском районе еще два небоскреба, вдобавок к существующему "Лахта-Центру". Ранее петербургские градозащитники обращались к президенту с просьбой повлиять на решение о строительстве.

Напомним, Движение демократического обновления было основано Михаилом Амосовым как союз людей, являющихся приверженцами фундаментальных принципов парламентаризма, демократии, а также верховенства закона, гуманизма и справедливости. Объединение существует с 2018 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру