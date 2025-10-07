КГИОП выдаст РЖД предостережение из-за обрушившегося потолка Павловского вокзала  

Комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) подготовил РЖД предостережение о необходимости поддержания объекта культурного наследия в надлежащем состоянии после частичного обрушения потолка в здании Павловского вокзала, сообщила 7 октября "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее комитет подал в суд иск с требованием отремонтировать фасады объекта.

Потолок в здании вокзала, признанного объектом культурного наследия, частично обрушился 6 октября. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту. Как сообщили в пресс-службе КГИОП, полиция Пушкинского района также подготовила заявление о пресечении противоправных действий и принятии мер реагирования.

В комитете подчеркнули, что задание на ремонт вокзала и разработку проекта реставрации были выданы ещё в 2023 году. Однако проект КГИОП так и не получил. В сентябре 2025 года сотрудники ведомства проверили состояние вокзала и зафиксировали, что на фасадах осыпается штукатурка, лепной декор и карниз были частично утрачены, а отделка цоколя находится в ненадлежащем состоянии.

Позднее комитет также подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск с требованием обязать РЖД в течение двух лет отремонтировать фасады здания Павловского вокзала. Судя по данным картотеки арбитражных судов, исковое заявление поступило в суд 3 октября.

При этом в пресс-службе администрации Пушкинского района "Фонтанке.ру" сообщили, что капитальный ремонт в здании вокзала начнётся 2026 году. На данный момент ведётся разработка проектной документации. Окончание работ намечено на 2027 год.

Напомним, ранее лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов заинтересовался затянувшимся строительством парковки у вокзала в Павловске. По словам депутата, к нему поступают жалобы жителей о том, что стоянка была перегорожена в конце 2024 года из-за ожидаемого строительства перехватывающей парковки, однако работы по благоустройству ещё не начались.

Анастасия Луценко / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура