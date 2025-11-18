ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
18 ноября 2025, 15:12

Мейксин о собрании активистов против высоток: Визуально там 300 человек не было

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что избирком пока не получал никаких документов от представителей инициативной группы, которая намеревается провести референдум о запрете строительства новых высотных зданий в Петербурге. Активисты, в первую очередь, выступают против строительства новых башен "Газпрома" в Лахте. В начале ноября они провели встречу для организации референдума. По словам организаторов, им удалось собрать нужное число подписей.

– Из тех фотоматериалов, которые у нас есть, в зале примерно, мы оцениваем, было до ста человек. Даже если, скажем, с учетом коридоров — 150. Визуально там 300 человек не было. В любом случае, мы работаем только с теми документами, которые нам подают. Документов подано не было. Подадут — будем рассматривать, – сказал Мейксин корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Встреча активистов прошла 9 ноября в Центральном районе. По наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, тогда в зале клуба собралось порядка 150 человек. Такой же оценки придерживаются журналисты "Ротонды". Позже организаторы заявили, что собрали свыше 300 бланков (именно столько требуется в соответствии с законодательством). Тогда на голосование поставили вопрос о запрете на строительство в Петербурге зданий выше 120 метров.

Местный референдум можно провести, собрав инициативную группу. После этого документы подаются в избирательную комиссию. Избирком изучает документы и, если к ним не возникло замечаний, направляет инициативу в Законодательное собрание. Окончательное решение о проведении референдума принимает парламент. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


