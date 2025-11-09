Полиция задержала двух участников схода против строительства высоток "Газпрома"

Сотрудники полиции днем 9 ноября задержали активиста Дмитрия Негодина и еще одного участника встречи инициативной группы, выступающей против строительства небоскребов "Газпрома" в Лахте, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Что стало причиной задержания Негодина – достоверно неизвестно. Активисты сообщают, что задержание произошло во время проверки документов. У полиции якобы возникли вопросы к регистрации мужчины – ему могут вменить статью о проживании без регистрации (ст. 19.15.2 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Второй задержанный отказался показывать документы полиции. Он попросил показать ему ориентировку, из-за которой у правоохранительных органов возник к нему интерес – ему отказали. Сотрудник полиции сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что задержанного намерены доставить в 76-й отдел полиции.

Встреча проходила на территории Кокаревских складов, в клубе "Сердце". Кроме участников, на собрание прибыли сотрудники правоохранительных органов. Всего поблизости припаркованы три служебных автомобиля, два из них – микроавтобусы. Полицейские вручили представителям собрания предостережение о недопустимости проведения публичного мероприятия.

Инициативная группа петербуржцев с лета выступает против строительства двух новых небоскребов в Лахте. Первое собрание прошло в июне. По словам организаторов, тогда пришли порядка 300 человек, однако нужного числа подписей собрать не удалось. На встречу 9 ноября пришли порядка 150 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру