Пиотровский о частичном обрушении дома Лялевича: "Слава богу, нет жертв"

Делать какие-либо выводы в связи с частичным обрушением аварийного дома Лялевича на улице Розенштейна пока рано, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский 7 ноября в эфире радио "Спутник". Со своей стороны он порадовался тому, что происшествие обошлось без жертв.

— Сейчас какие-то выводы делать рано, единственный вывод, который точно можно сделать, что, слава богу, нет жертв, слава богу, дом был вовремя признан аварийным. <...> А дальше надо просто будет смотреть, потому что, насколько мы уже сегодня знаем, там были определенные обязательства по мониторингу, были определенные обязательства по сохранению, — высказался вице-губернатор.

Пиотровский заявил, что причины происшествия будут выясняться. К сказанному он добавил, что в Петербурге множество домов, и потому представляется проблематичным отремонтировать их "за один год там, за два, за три или даже за десять". В то же время аварийный дом — это "особая история", которая требует к себе внимания, следовало из его слов.

Частичное обрушение исторического здания произошло в пятницу днем. Ситуация привлекла к себе внимание прокуратуры, которая организовала проверку. Само здание было построено в 1904 году в стиле модерн архитектором Марианом Лялевичем. В 2010 году дом признали аварийным и расселили.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга