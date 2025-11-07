Аварийный дом частично обрушился на Розенштейна

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения перекрытий в доходном доме Лялевича на улице Розенштейна, произошедшего 7 ноября, сообщила пресс-служба ведомства. В 2010 году дом был признан аварийным. Тогда его перевели в нежилой фонд, жильцов расселили, а само здание законсервировали.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить, насколько ответственные должностные лица соблюдали требования жилищного законодательства. По итогам расследования будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как уточняет ТАСС, обрушение обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным профильных ресурсов, здание построено в 1904 году по проекту архитектора Мариана Лялевича. В 1906 году им владела графиня Софья Гендрикова.

Ранее сообщалось, что жилищному комитету недостаточно взносов на капитальный ремонт при нынешней кредитной ставке. Кроме того, начальник жилкома по капремонту Дмитрий Кузнецов добавил, что из-за недостатка финансирования в Петербурге за прошлые годы не провели более 20 тысяч работ, а на их выполнение потребуется порядка 240 млрд рублей.

Кирилл Дудров / Фото: Прокуратура Петербурга