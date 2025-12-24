Новый трамвай "Славянка" сошел с рельсов в первый день работы

Трамвай, следовавший по маршруту "Купчино — Шушары", сошел с рельсов, сообщают петербургские СМИ. Это произошло вечером 24 декабря, в первый день работы новой линии "Славянка". Несколькими часами ранее на торжественной церемонии открытия линии присутствовали губернатор Петербурга и другие чиновники.

Фотографии трамвая, сошедшего с рельсов, опубликовала "Фонтанка" и один из городских телеканалов. Пострадавших нет. По данным "Фонтанки", предварительной причиной инцидента стал сбой автоматизации при переводе стрелки. Издание "Деловой Петербург" со ссылкой на своего корреспондента уточняет, что нештатная ситуация возникла недалеко от остановки "Улица Валдайская".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как прошло открытие нового скоростного маршрута от Купчино до Шушар. Среди участников мероприятия оказались глава города Александр Беглов и вице-губернатор Николай Линченко. Они вместе с другими чиновниками и депутатами Законодательного собрания прокатились на новом составе.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру