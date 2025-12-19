ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 декабря 2025, 11:30

Школьный автобус съехал в кювет в Ленобласти

фото ЗакС политика Школьный автобус съехал в кювет в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку в связи с ДТП в Выборгском районе региона, в ходе которого школьный автобус съехал в кювет. Как сообщил портал 47news со ссылкой на директора Приморского центра образования Ирину Милютину, в салоне находились 17 девятиклассников, никто из них не пострадал.

Информация о происшествии появилась утром 19 декабря в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". Как сообщалось, инцидент произошел 17 декабря около 15:00. Как уточнила прокуратура, автобус следовал по маршруту "Приморск — Красная долина". В пути водитель почувствовал недомогание и съехал с дороги.

"Установлено, что 55-летний водитель прошел предрейсовый осмотр, был допущен к управлению транспортным средством", — рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщил 47news, девятиклассников везли на репетиционный экзамен в Красную Долину. Сейчас дети находятся на занятиях, в то время как водитель лежит в больнице. Перед поездкой он на самочувствие не жаловался, сообщила Милютина изданию.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"


