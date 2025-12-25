ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 25 декабря 2025, 14:46

Второго погибшего нашли при разборе завалов "Правобережного" рынка

Тело еще одного человека обнаружили при разборе завалов после пожара на территории "Правобережного" рынка, сообщили 25 декабря в Следственном комитете. До сих пор было известно об одной погибшей, тело которой обнаружили еще во время тушения пламени.

"Сегодня в ходе проведенной поисковой работы обнаружено еще одно тело человека", — рассказали в СК.

Пожар охватил рынок двумя неделями ранее, 10 декабря. По факту произошедшего расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Обвиняемым по делу проходит директор рынка Сергей Гаврилов, он находится под домашним арестом.

В числе пострадавших при пожаре упоминался депутат МО "Невский округ" Сергей Николаев. Он пострадал в день своего 47-летия, ему потребовалась госпитализация.

Андрей Казарлыга / Фото: Прокуратура Петербурга


