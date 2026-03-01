МЧС спасло 230 рыбаков со льда в Финском заливе

Сотрудники МЧС России и поисково-спасательной службы Петербурга 1 марта доставили 230 рыбаков-любителей со льда Финского залива в Кронштадтском районе на берег, сообщили в пресс-службе ведомства. Выбраться на сушу рыбаки не могли из-за трещины во льду.

Люди перебрались на берег с помощью катеров на воздушной подушке. МЧС получило сообщение о происшествии 1 марта в 13:08. Неизвестно, сколько времени рыбаки провели на льду. Среди них были четыре ребенка. Информации о пострадавших нет.

"Мониторинг акватории продолжается," - сообщили в ведомстве. Также сотрудники МЧС призвали петербуржцев не выходить на опасный лед водоемов.

В феврале сотрудники МЧС эвакуировали из Курортного района 40 рыбаков. Из-за промоины на льду они не могли выйти на берег.

С 28 декабря до 27 февраля в Петербурге действовал запрет выходить на лед. То же ограничение введут на период с 16 марта по 13 апреля.

Дарья Нехорошева