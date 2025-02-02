ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:41

В Курортном районе спасли 40 рыбаков с опасного льда Финского залива

фото ЗакС политика В Курортном районе спасли 40 рыбаков с опасного льда Финского залива

В Курортном районе Петербурга спасатели эвакуировали 40 рыбаков-любителей, которые оказались отрезаны от берега из-за промоины во льду, сообщила 2 февраля пресс-служба МЧС.

По информации министерства, рыбаки не имели возможности самостоятельно вернуться на сушу. Оперативно прибывшие спасатели доставили всех пострадавших на берег. Никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что выход на лед водоемов сейчас смертельно опасен. В ведомстве призывают жителей и гостей города воздержаться от рыбалки и прогулок по льду.

Напомним, 2 февраля в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и обледенения. Водителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, но осторожными надо быть и пешеходам.

фото пресс-службы МЧС


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама