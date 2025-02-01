МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 2 февраля в Петербурге ожидается сильный снег, а на дорогах образование гололедицы. В МЧС уточняют, что в городе может быть сложная обстановка.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге 30 января было побито сразу три температурных рекорда января. В этот день в городе были самая теплая ночь, день и декада января.

Фото: ЗАКС.Ру