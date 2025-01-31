Петербург установил температурные рекорды: самая теплая ночь, день и декада января

В Петербурге 30 января зафиксированы аномальные температурные рекорды, перекрывшие все предыдущие значения за этот день за весь период инструментальных наблюдений, об этом 31 января сообщил глава регионального Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Так, минувшая ночь стала самой теплой для 30 января – температура воздуха в центре города достигла +2,1 градусов. Днем столбики термометров поднялись до +6,4 градусов, установив рекорд самого теплого дня. Среднесуточная температура составила +5,4 градусов, что также стало максимальным значением для этой даты.

Хотя это не абсолютный рекорд для января – 10 января 2007 года средняя температура была еще выше (+6,3 градусов), однако за это время, уточняет Колесов, температурные нормы поменялись, поэтому температура 30 января 2025 года стала рекордной.

Кроме того, окончательно установлен рекорд самой теплой третьей декады января. Прежнее максимальное значение держалось с 1971 года, но теперь оно превзойдено: ожидается, что средняя температура за последние десять дней января составит +1,5 градус.

Фото: ЗАКС.Ру