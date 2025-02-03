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Новости 18:32

В Петербурге продлили запрет выхода на лед до 27 февраля

фото ЗакС политика В Петербурге продлили запрет выхода на лед до 27 февраля

Жителям и гостям города запрещено выходить и выезжать на ледовое покрытие Финского залива и водоемов Петербурга до 27 февраля 2025 года, сообщает 3 февраля пресс-служба МЧС.

Спасатели предупреждают о рисках и призывают родителей объяснять детям опасность игр на льду. В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Напомним, вчера сотрудники МЧС спасали 40 рыбаков-любителей, которые оказались отрезаны от берега из-за промоины во льду. Оперативно прибывшие спасатели доставили всех пострадавших на берег. Никто не пострадал.

фото: ЗАКС.Ру


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