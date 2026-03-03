Смольный и производитель "Бионорда" по-разному оценили действие реагента

"Уральский завод противогололедных материалов", на котором производится реагент "Бионорд", не согласился с мнением петербургских властей о неэффективности продукта, сообщили 3 марта "Ведомости Северо-Запад". На предприятии считают, что достоверно оценить технологическую и экономическую эффективность "Бионорда" нельзя из-за того, что на его долю приходится всего 1 % от используемых в городе противогололедных средств.

Производители реагента предположили, что коммунальщики не соблюдали рекомендации по расходу "Бионорда". Также они сослались на официальные заявления, согласно которым материал используется только при низких температурах. Это, по их мнению, подтверждает высокое качество продукции.

Вопрос об эффективности "Бионорда" возник после того, как накануне депутат Заксобрания Наталия Астахова опубликовала ответ зампреда комитета по благоустройству Николая Пришлецова на свой запрос. Чиновник негативно отозвался об эффективности противогололедного средства.

"Применение "Бионорда" показало экономическую нецелесообразность", - заявил чиновник.

Также Пришлецов заявил, что в Петербурге не использовали других материалов, кроме технической соли и "Бионорда". В Смольном считают, что техническая соль не вредит экологии города.

В ноябре 2025 года вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поддержал использование технической соли на улицах города. По его мнению, она предотвращает быстрое появление ледяной корки на тротуарах.

