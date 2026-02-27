Рябоконь предложил создать группу резервистов для уборки снега

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил с инициативой создать систему резервистов в сфере благоустройства, о чем написал 27 февраля в своих социальных сетях. По задумке депутата, это позволит оперативно усиливать работу коммунальщиков в период снегопадов, ураганов и других природных катаклизмов.

Предполагается, что резервные кадры будут получать ежемесячную денежную выплату в течение года вне зависимости от количества фактических рабочих дней. При наступлении чрезвычайных погодных условий они выйдут на расчистку города. По словам депутата, создание такого резерва позволит в критические моменты не ждать перераспределения сил или привлечения новых подрядчиков, а оперативно мобилизовать дополнительные бригады.

"Из года в год зимой жители нашей страны сталкиваются с проблемами при уборке городов после снегопадов, ураганов и иных природных катаклизмов. Социальные сети пестрят негативными комментариями россиян, а органы власти завалены их жалобами. <...> Данная система [привлечения резервистов] может позволить быстро развертывать большое количество рабочих рук в период обильных снегопадов и иных природных катаклизмов", - написал Рябоконь.

За последние сутки в городе выпало около 15 сантиметров осадков. За ночь коммунальщики Петербурга вывезли более 15 тысяч кубометров снега. Отметим, в середине января профильный вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует комблаг, сообщал о нехватке кадров для уборки снега.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру