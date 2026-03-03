ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
3 марта 2026, 11:04

Возбуждено уголовное дело после падения наледи на петербуржца

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Наледь с крыши упала на 57-летнего мужчину утром 2 марта. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе на Рузовской улице. Пострадавший получил травмы и сейчас находится в больнице. 

"Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего," - отмечают в ведомстве.

По статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

В день инцидента прокуратура Адмиралтейского района также начала проверку. 

В феврале суд оштрафовал сотрудников центрального управления региональных дорог и благоустройства за плохую уборку снега на пешеходных переходах и тротуарах города. Также организации пришлось заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за некачественную уборку снега на Гороховой улице.

Дарья Нехорошева


