4 октября 2025, 13:30

Бастрыкин поручил тщательнее проверить информацию о сносе фабрики-кухни ЛСПО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь отреагировал на обращение петербургских градозащитников и поручил провести дополнительную проверку в связи со сносом здания фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ в Петроградском районе. Петербургские следователи уже проводили проверку по факту демонтажных работ, в результате которой отказали в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин приказал отменить решение и заново изучить ситуацию. 

"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и провести дополнительную проверку, представив доклад о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в пресс-службе СК.

Фабрика-кухня ЛСПО построена в 1928 году. Как указывают в следкоме со ссылкой на обращения, сейчас застройщик ЛСР демонтирует конструкции исторического здания. Работы по этому адресу начались в мае 2025 года. Тогда градозащитники потребовали прекратить разрушение здания. На некоторое время работы прекратились из-за предостережения КГИОП. Специалисты из комитета по охране памятников дважды проводили проверку для наделения здания статусом выявленного объекта культурного наследия. Оба раза безуспешно. В июле работы по сносу продолжились.

Константин Леньков / Фото "SOS СПб Cнос"


