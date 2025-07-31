Градозащитники сообщили о возобновлении сноса здания фабрики-кухни ЛСПО

В Петербурге на улице Красного курсанта продолжили снос бывшего здания 5-й фабрики-кухни ЛСПО, сообщили 31 июля в Telegram-канале "SOS СПб СНОС". Здание было включено в перечень построек с признаками объектов культурного наследия.

Как сообщили градозащитники, днем к историческому зданию стала съезжаться тяжелая техника. К вечеру рабочие приступили к демонтажу объекта. По опубликованным в Telegram-канале видео видно, что техника ломает стены постройки.

При этом 31 июля комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) снова внес здание в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. По закону сносить такие постройки запрещено.

Напомним, в конце мая была предпринята первая попытка сноса здания бывшей фабрики-кухни. Тогда после обращений градозащитников строительная компания ЛСР приостановила демонтаж объекта. После этого активисты пытались добиться признания здания объектом культурного наследия, но дважды получали отказ от КГИОП.

Здание по адресу улица Красного Курсанта, 19, появилось после революции – там планировали разместить механический хлебозавод. С 1928 года в нем расположилась фабрика-кухня Петроградского района, а в 1930-х – трест общественного питания района. Теперь же компания ЛСР построить на месте исторического здания гостиницу в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео из Telegram-канала "SOS СПб СНОС"