КГА опубликовал проект правил землепользования и застройки

Проект обновленных правил землепользования и застройки Петербурга опубликован 17 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Она продлится до 30 октября.

ПЗЗ является вторым по степени важности документом градостроительного планирования после Генерального плана. Он определяет, каким образом можно использовать земельные участки, а также регулирует различные градостроительные параметры, включая, например, высотность зданий. В частности, именно в ПЗЗ планируется прописать возможность высотного строительства в Лахте, где "Газпром" собирается возвести два новых небоскреба.

Общественные слушания по проекту ПЗЗ стартовали в Петербурге в конце марта. По сообщению КГА, всего от горожан поступило свыше трех тысяч предложений по корректировке документа. ЗАКС.Ру писал о том, как проходили слушания и какие заявки отправляли в КГА.

Рассмотрением заявок занималась комиссия по землепользованию и застройке под руководством вице-губернатора Николая Линченко. Свою работу она завершила в начале октября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру