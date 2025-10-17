За десять месяцев 2025 года контракт с Минобороны подписали 336 тысяч человек

С начала 2025 года года контракт с Минобороны подписали 336 тысяч человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 17 октября во время визита в Астрахань. Медведев назвал ситуацию с набором военнослужащих на службу удовлетворительной.

— У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание, в общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Такие актуальные цифры на сегодняшний день, – заявил Медведев.

Так, исходя из слов Медведева, ежедневно контракт с Минобороны заключают около 1,1 тысячи человек.

В конце мая 2025 года Медведев сообщал, что контракт с МО подписали 175 тысяч человек. За 2024 год всего на военную службу по контракту отправились более 450 тысяч человек. В добровольческие формирования за прошедший год вступили свыше 40 тысяч человек.

Константин Леньков / Фото: Минобороны