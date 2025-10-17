Нейросеть сможет вызвать Росгвардию при нарушении порядка на детской площадке

В Петербурге чиновники из комитета по информатизации разрабатывают нейросеть, которая смогла бы вызвать Росгвардию в случае нарушения общественного порядка на детских площадках. Данные с камер будут поступать в систему "Безопасный город". При обнаружении подозрительной активности силовикам будет поступать "тревожное извещение", рассказали в пресс-службе Росгвардии 17 октября.

"В настоящее время распознаваемыми правонарушениями могут являться попытки повреждения (перемещения) имущества объекта и вандальные действия в отношении игрового инвентаря на детской площадке. В перспективе система научится отличать демонстрации предметов, похожих на оружие, драки, детектировать лежащего без движения или подающего жесты о помощи человека", – говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что видео и аудио с камер на детских площадках будут обрабатываться нейросетями. При этом при передачи кадров возможного происшествия в Росгвардии получат кадры со всех камер, размещенных возле площадке. С их помощью, отмечают в ведомстве, силовики смогут контролировать обстановку и координировать действия наряда. Также данные о происшествии будут поступать в районные администрации, профильные ведомства и комитеты Смольного.

Ранее в администрации Петербурга рассказывали об опыте использования нейросетей при выявлении незаконных торговых киосков и очагов распространения борщевика. С помощью искусственного интеллекта городские власти могут в автоматическом режиме привлекать нарушителей к ответственности.

Константин Леньков / Фото: Росгвардия