КГИОП не включит "Заросли" в реестр выявленных ОКН по второй поданной заявке

Дикий парк "Заросли" не будет включен в реестр выявленных объектов культурного наследия по уже второй из поданных заявок, соответствующий проект распоряжения подготовил городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников. Документ опубликован 17 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Отказать во включении Объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия", — говорится в опубликованном проекте.

Речь идет о предложении включить в перечень выявленных ОКН "комплекс (ансамбль) завода М. И. Калинина с заводскими аллейно-рядовыми посадками и прибрежной территорией естественного озеленения". В списке объектов с признаками культурного наследия территория находится с 14 октября.

С учетом похожей заявки, поданной в конце сентября, дикий парк оказался дважды представлен в списке объектов с признаками ОКН. При этом ранее КГИОП подготовил проект отказа по первому предложению. Антикоррупционная экспертиза по нему должна была завершиться накануне, 16 октября.

Народный парк "Заросли" располагается на острове Декабристов. Власти Петербурга рассчитывают продлить здесь набережную Макарова. Активисты сопротивляются подобным планам, надеясь сохранить зеленую зону.

Андрей Казарлыга / Фото: КГИОП