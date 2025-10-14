КГИОП вновь внес дикий парк "Заросли" в список объектов с признаками ОКН

Дикий парк "Заросли" на острове Декабристов вновь внесен в список объектов с признаками культурного наследия, информация об этом появилась 14 октября на сайте петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. Это значит, что до вынесения решения здесь запрещены строительные работы.

Во вторник в перечень внесли "комплекс (ансамбль) завода М. И. Калинина с заводскими аллейно-рядовыми посадками и прибрежной территорией естественного озеленения, известной сейчас как "Народный парк Заросли", расположенной вдоль вдоль Малой Невы". Таким образом, сейчас в перечне дублируется одна и та же территория.

В конце сентября КГИОП включил в список объектов с признаками ОКН территорию бывшего Винного городка, расположенного на том же месте, что и комплекс завода М. И. Калинина. Заявка поступила от защитников парка 23 сентября, а 3 октября КГИОП опубликовал проект распоряжения об отказе включать территорию в перечень выявленных объектов культурного наследия. Документ должен пройти антикоррупционную экспертизу, срок которой установлен до 16 октября.

На месте дикого парка городские власти планируют продлить набережную Макарова. По планам, деревья на берегу Малой Невы должны будут вырубить до конца 2025 года. Активисты добиваются отмены планов строительства дороги.

Андрей Казарлыга / Фото: КГИОП