Дикий парк "Заросли" хотят вырубить до конца 2025 года

Деревья в диком парке "Заросли" на берегу Малой Невы намерены вырубить до конца 2025 года, сообщила 24 сентября "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Возрождение". Компания занимается продлением набережной Макарова через зелёную зону.

"В рамках действующего контракта действительно предусмотрен снос зелёных насаждений. Порубочный билет получен заказчиком и передан нам. <…> Снос зелёных насаждений предполагается завершить до конца 2025 года. Строительно-монтажные работы планируется закончить до 25.08.28", — сообщили изданию в компании.

В пресс-службе "Возрождения" подчеркнули, что вырубка начнётся после приёмки площадки от заказчика, установки ограждений и мобилизации техники. При этом в начале недели горожане уже заметили на участке технику, информационный щит и данные о вырубке, а также предполагаемых посадках новых деревьев после окончания строительства. Ожидается, что после возведения автомагистрали вдоль реки высадят 110 лип и 75 кустов можжевельника.

Напомним, в 2023 году комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) согласовал возведение дороги на территории парка. Тогда же в ходе обсуждений проекта Генплана города более 200 человек обратились с требованием исключить строительство магистральной улицы из него. В середине марта 2025 года активисты записали видеообращение к губернатору Петербурга Алексанру Беглову и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом не застраивать "Заросли".

В начале марта 2025 года был объявлен конкурс на строительство нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. На это город выделил почти 10 млрд рублей. В результате победителем конкурса стала компания "Возрождение".

Анастасия Луценко / Фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"