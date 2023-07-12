Подготовка Генплана

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга проделала практически половину работы, рассказал ЗАКС.Ру участник заседаний органа и депутат Законодательного собрания Валерий Гарнец. Члены комиссии уже согласовали вопросы по метро, этажности кварталов с "хрущевками", дороги через Удельный парк и многое другое.

Не выше восьми

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) 11 июля сообщил о последних решениях комиссии по внесению изменений в Генеральный план Петербурга на заседаниях 30 июня и 7 июля. Одно из решений касается заявлений около 700 жителей города, которые просили изменить функциональное зонирование территорий шести районов: Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Кронштадтский, Петродворцовый и Колпинский, рассказали в ведомстве.

В основном, в этих кварталах стоят дома в 5 этажей, в кварталах развитая социальная инфраструктура. Сейчас у этих территорий зона "Ж4" - здания от 9 этажей и выше, а жители просили установить зоны "Ж3" - от 5 до 8 этажей. Комиссия пожелания петербуржцев приняла, заявили в комитете. Исключение сделали только для Нарвской заставы. Ранее парламент заморозил до 2029 года изменение зон границ объектов культурного наследия для этой территории. Однако, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не хочет включать Нарвскую заставу в список выявленных объектов культурного наследия.

В комитете сообщили, что на заседаниях присутствовали депутаты Законодательного собрания Александр Рассудов (КПРФ) и Валерий Гарнец ("Единая Россия"). Последний рассказал ЗАКС.Ру, что изменения зонирования относится к кварталам с "хрущевками", которые потенциально могут попасть в программу комплексного развития территорий. Изменение с "Ж4" на "Ж3" не означает, что районы теперь не могут участвовать в КРТ - просто там не появятся здания выше 8 этажей, отметил Гарнец. В любом случае, по его мнению, жителям "хрущевок" не стоит ничего опасаться:

- Закон о комплексном развитии территорий не носит указывающий, запрещающий или обязывающий характер. Это закон, который дает возможность жителям улучшить свои жилищные условия. С этой точки зрения, я бы не говорил, что жителям что-то угрожает.

Кварталы с домами в пять этажей - "хрущевками" - есть еще в Московском, Приморском и других районах. Гарнец в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что не помнит, были ли просьбы об изменении зон на этих территориях и рассматривались ли они на комиссии.

Сейчас в парламенте Петербурга работает Общественный штаб по КРТ. Несколько месяцев его члены договаривались о поправках в федеральное законодательство и только в июле 2023 года приступили к обсуждению региональной нормы, принятой еще год назад. Между тем повторная встреча с жителями по КРТ прошла в Курортном районе, куда пришел только один депутат Александр Ходосок ("Единая Россия"), а петербуржцы вновь требовали отменить закон и критиковали отдельные положения документа.

Транспортное обустройство

В первый месяц лета комиссия тоже собиралась. Протоколы заседаний от 9 и 13 июня опубликованы на сайте КГА. Из документов следует, что депутатов на встречах не было, а пришедшие чиновники рассматривали, в основном, вопросы транспортной инфраструктуры.

В частности, комиссия изучила предложение комитета по развитию транспортной инфраструктуры и комитета по транспорту об изменении зоны Исаакиевской площади. Сейчас там зона "Д" - общественно-деловая, а ведомства хотят сделать "ТИ" - транспортная инфраструктура.

"В целях сохранения существующих маневров движения на Исаакиевской площади, необходимо выделить все элементы улично-дорожной сети в зону "ТИ"", - аргументировали свое предложения ведомства.

Комиссия решила учесть это пожелание. Одобрили чиновники и предложение по изменению функциональной зоны на Заречной дороге у санатория "Белые ночи". Там комитет по транспорту хочет из "ТИ" и "Р2" (зеленые территории общего пользования) сделать только "ТИ" - транспортная инфраструктура. Требуется это для создания у санатория вертолетной площадки, следует из протокола.

Ранее Законодательное собрание Петербурга согласилось отдать на приватизацию "Белые ночи". Торги прошли в феврале 2023 года. Согласно их результатам с сайта СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга", победителем стало ООО "СОГАЗ-недвижимость". Организация приобрела санаторий за 1,75 млрд рублей.

Более 50 вопросов на заседании комиссии касались метро, следует из протокола заседания от 9 июня. В частности, учтены некоторые переносы сроков: ввод в эксплуатацию вестибюлей станций "Лесная-2", "Кантемировская", "Александрино" и "Проспект Маршала Жукова" хотят перенести с 2030 года на 2040 год.

Аналогичным образом изменить сроки комитет по развитию транспортной инфраструктуры просил для ряда других станций и электродепо. Комиссия предложения учла, но в собственной редакции - какой именно, в документе не уточняется. Касается возможный перенос сроков на 2040-е года вестибюлей станций "Юго-Западная", "Сосновая поляна", "Броневая-1" и других.

Отложить комиссия решила решение по заявке местных жителей о проработке места строительства станции метро в жилой зоне поселка Шушары. Предложение выдвинули 67 петербуржцев.

Еще больше заявителей - 215 человек - просили исключить строительство магистральной улицы по набережной Макарова от набережной реки Смоленки до моста Бетанкура и заменить там зону "ТИ" на зону "Р2". Там петербуржцы хотят видеть парк "Заросли", но комиссия их просьбу отклонила.

Такая же судьба постигла предложение петербуржцев о замене моста на тоннель в створе Большого Сампсониевского проспекта. Как считают местные жители, это позволит сохранить природный живописный берег и исторические здания, среди которых школа поэтессы Ольги Берггольц.

Десятки петербуржцев направили заявки с просьбой исключить строительство магистрали через Удельный парк. Еще трое жителей Московского района высказались за сохранение зоны озелененных территорий общего пользования у парка Авиаторов и не переводить территорию в транспортную инфраструктуру. В комиссии посчитали, что эти пожелания стоит отклонить.

Об этих и других предложениях жителей Петербурга по сохранению зеленых зон ранее писал ЗАКС.Ру. Пока комиссия рассмотрела не все вопросы.

Депутат Гарнец в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что решения комиссии по внесению изменений в Генплан носят только рекомендательный характер. Парламентарий предположил, что рассмотрение заявок завершится к середине августа - сейчас проделана около половина работы. После этого проект Генерального плана Петербурга должен поступить на рассмотрение в Законодательное собрание.

София Саттарова