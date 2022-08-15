Генплан: Предложения по сохранению

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Петербург готовится к принятию нового Генерального плана города. Прием предложений к проекту документа уже завершился, большая часть из них направлены на защиту существующих зеленых зон, Финского залива и другого. ЗАКС.Ру рассказывает, что и где хотят сохранить местные жители и политики в городе.

Генеральный план Петербурга определяет будущее развитие города. В документ вносят планируемые зеленые зоны, места для строительства зданий, мостов, метрополитена и другого. Для этого территории переводят в определенную зону. Например, если земля на карте помечена зоной "Р4" - это значит, что там может находиться только "Зона дворцово-парковых комплексов и исторических парков". Такой вид функциональной зоны установлен, в частности, на территории парка Победы в Московском районе.

Генплан периодически пересматривают. Действующую редакцию должны были изменить еще в 2018 году, но разработка документа затянулась. Его представили общественности 4 августа 2022 года, разместив на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. В течение недели петербуржцы могли ознакомиться с Генпланом и направить в ведомство свои предложения по изменению документа, их публиковали на сайте комитета. Эти предложения позже будут выступать основой для редакции документа и внесения поправок в закон о Генеральном плане Петербурга в Законодательном собрании.

- Изменения в Генплан будут реализовываться законом. Это будет, видимо, где-то к концу года. При этом закон принимается в первом чтении, а дальше, при втором чтении, депутаты могут подать только те поправки, которые сейчас, за эту неделю, были внесены во время общественного обсуждения, - пояснил ЗАКС.Ру депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.

Всего к документу было подано около 11 тысяч предложений и замечаний, сообщил главный градостроитель ГКУ "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" Юрий Бакей. Он добавил, что теперь все обращения будут готовить для рассмотрения на комиссии.

Зеленые зоны

Значительная часть обращений нацелены на сохранение или создание зеленых зон Петербурга. В частности, партия "Яблоко" в Петербурге предложила перевести в зону зеленых насаждений общего или ограниченного пользования (Р2) территорию на Смольной набережной - "Сад на Неве". Также яблочники желают сохранить оставшуюся часть Шуваловского леса, заказник "Озеро Щучье" и другие зеленые зоны.

- Плюс многострадальный сквер в Кузнечном переулке, чтобы не было поползновений больше его чем-нибудь застроить. Плюс медсанчасть на Одоевского. Плюс кусочек Золотой гавани на севере. Там прекрасная зона отдыха, которую жители сами благоустроили, это пытаются застроить очередными апартаментами, что, на мой взгляд, полнейшая глупость, - рассказал Вишневский.

Защитить зеленые зоны решили и в "Справедливой России - За правду". Депутаты ЗакСа от партии составили список своих предложений по изменению Генплана. Всего в документе справороссов более 100 пунктов. Например, лидер партии в Петербурге Марина Шишкина предложила установить зону Р2 на Бассейной улице за зданием Санкт-Петербургского городского суда. Создать там рекреационную зону желают жители Московского района, пояснила свое предложение Шишкина. По ее словам, также стоит установить такую зону для Пулковского парка, который уже сократился в размерах.

"Жители южной части Московского района обеспокоены, что планируемое строительство негативно скажется на экологической ситуации в районе", - написала Шишкина.

Предложения депутатов от "Справедливой России - За правду" также касаются территории у заказника "Озеро Щучье". При этом комитет по спорту Петербурга хочет перевести из жилой в деловую зону участок западнее заказника, пишет "Фонтанка". По данным издания, чиновники хотят построить там лыжно-биатлонную трассу, хотя прокуратура ранее это уже запретила.

Помимо этого, эсеры хотят установить рекреационные зоны в Муринском парке, парковую зону Пулковской обсерватории, участок Ржевского лесопарка на других территориях.

Местные жители районов и муниципалитетов тоже подавали предложения к Генплану. В частности, в Пушкинском районе петербуржцы подготовили свои пожелания в нескольких частях. Один из авторов этих предложений Александр Беляев рассказал ЗАКС.Ру, что часть поправок касается перевода земли в рекреационную зону (Р2).

- Перевод в Р2 мы требуем в основном в новостройках, где рекреационные зоны отсутствуют как таковые. Они не предусмотрены Генпланом. <...> Помимо этого, есть инициативы жителей по конкретным территориям, - сказал Беляев.

Одна из таких инициатив - создать мемориальный сквер имени героя-летчика Василия Бухтеева, привел пример активист. По его словам, на Переведенской улице сейчас находится могила Бухтеева, а в Генплане часть территории отдана под улично-дорожную сеть. Сейчас рядом с могилой находится парковка, а также хотят построить разворотное "кольцо", заявил Беляев. Он отметил, что там достаточно земли для создания и сквера, и "кольца", и сохранения парковки.

Посягательство на воду

Множество предложений подали не только для спасения зеленых зон, но и для сохранения существующей акватории Финского залива. Жители Василеостровского района уже не первый год выступают против северного намыва, но пока тщетно: увеличение острова для строительства там жилых домов продолжается. Петербургские власти отразили это в Генеральном плане. Существующую территорию острова Декабристов увеличили и отнесли ее к земельному участку под городское строительство.

В Генплане этот участок отмечен как "зона смешанной и общественно-деловой территории". Такое наименование использовано только для северного намыва, отметили депутаты-эсеры:

"Столь общая формулировка открывает возможность провести тотальную застройку вновь создаваемых территорий без выделения зон зелёных насаждений общего пользования. По имеющимся оценкам, на вновь создаваемых территориях могут быть размещены около 700 тыс. кв. м жилой и 260 тыс. кв. м общественно-деловой застройки. Общее число жителей может достигать 30 тыс. человек", - считает депутат Михаил Амосов.

Он предложил разделить намыв на несколько зон: жилой застройки, общественно-деловую и рекреационную. Под зеленую зону можно отдать территорию на берегу Финского залива, считает парламентарий.

"Моя поправка по северному намыву в проект нового Генерального плана города — требование создать возможность для развития северной части намыва на Васильевском острове как уникальной, зелёной территории с новыми уникальными постройками", - пояснил свое предложение Амосов.

А вот местные жители хотят вообще прекратить намыв острова. В своих предложениях к Генплану они попросили исключить создание намывной территории, а акваторию Невской губы вернуть в состав водного фонда. Береговой линии острова Декабристов, которая уже намыта, жители предложили присвоить статус пляжа и запретить там капитальное строительство.

Вернуть территорию к водному фонду предложили и в партии "Яблоко". Также партия предлагает отказаться от Сестрорецкого намыва. Его планировали создать еще в прошлом десятилетии, но проект так и не был реализован. Сейчас идея снова нашла отражение в Генплане, отметил в разговоре с ЗАКС.Ру депутат-"яблочник" Вишневский:

- Он никуда не делся. И опять, и опять его рисуют в Генеральном плане, хотя, казалось бы, от него отказывались.

Предложили не делать Сестрорецкий намыв и местные жители. Они подали множество поправок против сокращения Финского залива.

"На данной территории был запланирован намыв под жилую застройку. Однако инвестор не выполнил обязательства в срок. Более того, жители Курортного района активно выступали против реализации проекта, в июле 2012 года проведя митинг в Сестрорецке против намыва. Глядя на то, что сейчас происходит на острове Декабристов, мы не хотим повторения у себя в Курортном районе, являющемся рекреационной зоной и местом отдыха для всех петербуржцев. Просим поставить точку в этом безумном проекте", - сказано в одном из предложений.

Рядом с заливом жители просят утвердить особо охраняемую природную зону "Гагарка". В предложениях отмечается, что на указанной территории уже провели комплексное экологическое обследование, в ходе которого обнаружены 40 краснокнижных видов.

В Пушкинском районе местные жители хотят изменить зону для Кондакопшинского болота. В Генплане его отнесли к рекреационной зоне, но это некорректно, отметил в разговоре с ЗАКС.ру местный активист Беляев:

- Если это Кондакопшинский лес, тогда он должен быть обрисован как лес, но как лес они его рисовать не стали. То, что это болота, мы доказали это через экспертизу, которая обошлась в миллион рублей. <...> По закону это должны внести в водный реестр, ставить на учет как водный объект.

Именно это и предлагают местные жители: отнести болото к землям водного фонда. Остальной лес сделать рекреационной зоной (Р2), следует из предложений петербуржцев Пушкинского района.

Транспорт

"Яблоко" выступило против создания Ржевского тоннеля. Депутат Вишневский считает, что там стоит сделать мост.

- Тоннель там будет - американская горка. Там очень глубокая Нева, и для того, чтобы въехать в тоннель и выехать из него, нужно на очень большое расстояние выносить въезды и выезды. На левом берегу Невы это просто угробит исторические здания, а не правом берегу - зеленую зону, - считает парламентарий.

По этой причине ранее данный проект "заморозили", отметил Вишневский. Но сейчас почему-то снова решили его реализовать.

Заменить мост на тоннель предложили петербуржцы в створе Большого Смоленского проспекта.

"Это позволит не строить двухуровневую развязку, что сохранит от сноса 8 исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, 38-68, которые планируется снести для её строительства, cреди них дом на проспекте Обуховской Обороны, 54, в котором училась поэтесса Ольга Берггольц. Также двухуровневые развязки и планируемые набережные не удовлетворяют пешеходов и велосипедистов, повышают вероятность аварий на перекрёстках, к которым будут вести дороги с моста", - пишут петербуржцы в предложениях на сайте КГА.

"Справедливая Россия - За правду" и "Яблоко" подали предложения по отказу от создания автомагистрали через Удельный парк. Эсеры считают строительство дороги неоправданным. По их мнению, разгружает движение в этом направлении Западный скоростной диаметр.

На сайте к проекту Генплана тоже есть предложения по отказу от автомагистрали через Удельный парк. В частности, один из петербуржцев указывает на то, что уже сейчас норматив по минимальному количеству зеленых насаждений на одного человека не исполняется. А при строительстве дороги и вырубке деревьев норматив еще больше сократится.

Также среди предложений на сайте комитета по градостроительству и архитектуре отменить перевод левой южной части парка Авиаторов в зону транспортной инфраструктуры. Это приведет к сокращению зеленой зоны, уверены петербуржцы.

Жители города внесли множество и других предложений по сохранению или созданию чего-либо в Петербурге. Что из пожеланий петербуржцев войдет в итоговый вариант Генерального плана, станет известно в декабре - именно к концу года спикер Законодательного собрания Александр Бельский рассчитывает принять документ.

София Саттарова