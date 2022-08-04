Бельский рассчитывает на принятие Генплана до конца года

Заксобрание планирует утвердить новый генеральный план Петербурга в осеннюю сессию, до конца 2022 года, заявил председатель городского парламента Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".

"Это важнейший, фундаментальный документ. По сути – концепция развития города на ближайшие десятилетия. Генплан – это еще и инструмент против различных градостроительных нарушений. В городе возникали ситуации, когда дорогие, промышленные земли с коммуникациями переводились под жилую застройку. Просто уходили с молотка. Такого быть не должно", - передает слова Бельского пресс-служба ЗакСа.

Проект нового Генплана опубликовали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре 4 августа, дав став приему замечаний и предложений к документу. Ознакомиться с ним можно в офисе комитета, а также районных администрациях.