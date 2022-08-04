Смольный представил проект Генплана для обсуждения

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал проект Генерального плана Петербурга для изучения горожанами и получения обратной связи. На ознакомление с материалами отведена одна неделя с 4 по 10 августа соответственно.

Сам проект Генплана экспонируется непосредственно на сайте комитета. Кроме того, "в наглядном, печатном виде" его обещают представить непосредственно в КГА, а также в районных администрациях города. Свои предложения по сути проекта горожане смогут либо оставить на сайте комитета, либо же направить их в письменной форме по почте. Прием предложений и замечаний завершится одновременно с демонстрацией проекта Генплана, то есть 10 августа.

"При подаче предложений необходимо представить копии документов, подтверждающих личность, а также согласие на обработку персональных данных, бланк которого размещен на сайте Комитета в разделе "Генплан". Отмечаем, предложения и замечания, поступившие посредством электронной почты Комитета, к рассмотрению не принимаются", — указали в КГА.

Между тем, утром 4 августа градозащитник Павел Шапчиц отметил, что выложенный массив данных нельзя скачать для изучения одним архивом. При попытке сделать это появлялось сообщение об ошибке сети, написал Шапчиц на своей странице во "ВКонтакте". ЗАКС.Ру попытался скачать материалы, к моменту выхода заметки никаких уведомлений об ошибках замечено не было.

Ранее фракция партии "Яблоко" в Заксобрании внесла на рассмотрение городского парламента законопроект о защите прав граждан при проведении реновации.