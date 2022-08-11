К проекту Генплана подали более 11 тысяч предложений

За время приема заявок на изменение в Генплан Петербурга за неделю было подано более 11 тысяч предложений и замечаний, рассказал главный градостроитель ГКУ "Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга" Юрий Бакей на пресс-конференции "Интерфакса" 11 августа.

- Сейчас будет идти процедура их регистрации, как раз создание протоколов и заключений о рекомендации для рассмотрения комиссией. Потом эти заявки поступают к нам на обработку. Там есть процедуры чисто технические - приведение к некому формату, а потом заключение для выноса этих материалов на рассмотрение комиссией по Генеральном плану, - сказал Бакей.

На вопрос о том, своевременно ли проводить общественные слушания Генплана летом, когда многие жители города в отпусках, градостроитель ответил, что заинтересованные могли и раньше его изучить. По его словам, проект Генплана был опубликован в Государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации еще в мае 2020 года.

- Всегда есть недовольные, которые говорят "есть праздники, садоводства" или еще что-то. Всегда есть люди, которых это не устраивает по тем или иным причинам, - отметил он.

Напомним, на ознакомление с предложенным Генпланом петербуржцам дали одну неделю с 4 по 10 августа. Председатель городского парламента Александр Бельский говорил, что надеется принять документ в осеннюю сессию, до конца года.

Константин Леньков