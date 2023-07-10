Общественный штаб по вопросам КРТ начал обсуждать идеи для изменения городского закона

В Мариинском дворце в рамках работы Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий 10 июля состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений по изменению законодательства. На "установочном" собрании участники встречи озвучили свои предложения по совершенствованию норм о КРТ.

Так, депутатский корпус выступил за защиту интересов детей-инвалидов в вопросе сохранения доступности социальной инфраструктуры в случае, если дома, в которых они проживают, будут включены в программу КРТ. Также парламентарии упомянули риски фальсификации общих собраний собственников, на которых владельцы недвижимости в хрущевках смогут решить, будет ли дом участвовать в программе.

Вечер не обошелся без предложений полностью отменить закон. С такой инициативой выступила член штаба Анастасия Кузнецова.

- На каждой районной встрече жители просили сначала отменить закон № 444-59, а после этого, принципиально, приступать к каким-либо правкам, написанию нового закона с учетом требований жителей, которые они озвучивали на протяжении последнего года, - заявила Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что, по ее мнению, закон о КРТ в нынешнем виде совсем не защищает интересы мобилизованных граждан.

На заседании 10 июля никаких решений не принималось. Депутат Денис Четырбок, возглавляющий рабочую группу по законодательству, заявил, что озвученные на собрании предложения будут оформлены в единый протокол, на основании которого будет сформирована повестка будущих заседаний.

Напомним, на прошлой неделе в Курортном районе прошла повторная встреча общественного штаба с жителями. На ней депутат Александр Ходосок объяснял жителям, что некоторые положения закона приостановлены и никаких планов по сносу или переселению пока нет.

В конце июня закон о КРТ отметил свою первую годовщину. Большую часть времени некоторые положения документа были приостановлены до января 2024 года по предложению губернатора Александра Беглова. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявлял, что "мораторий" может быть продлен.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру