Депутат Ходосок встретился с противниками КРТ в Курортном районе

Фото из Telegram-канала "СТОП! КРТ"

Общественный штаб по вопросам закона о комплексном развитии территорий (КРТ) во второй раз провел встречу с жителями Курортного района, но теперь не в Зеленогорске, а в Сестрорецке. "Штрафное" собрание решили организовать после недовольства активистов февральским собранием. Диалог с жителями 6 июля в одиночку пытался наладить единоросс Александр Ходосок.

Новая встреча общественного штаба при Заксобрании Петербурга по вопросам КРТ прошла в актовом зале администрации Курортного района. В феврале 2023 года похожее собрание проходило в Зеленогорске, в котором нет домов, попадающих под программу комплексного развития территорий. Тогда с жителями общались депутат Законодательного собрания Александр Ходосок, избравшийся в парламент от этой территории, а также представитель районной администрации. На новом собрании 6 июля на сцене восседал один Ходосок. Депутат начал вечер с дежурного для таких мероприятий напоминания о том, что реализация закона "приостановлена", а от собравшихся он ждет предложений по изменению законодательства в сфере КРТ.

По словам Ходоска, в Курортном районе всего 14 домов, которые в теории могли бы попасть в программу КРТ. Он подчеркнул, что сейчас еще нет никаких обсуждений о том, какие "хрущевки" пойдут под снос. Также пока нет инвесторов, которые были бы заинтересованы в строительстве.

- Разговора сегодня о том, что эти дома будут включены в программу комплексного развития территорий, не идет. И даже не рассматривается на повестке дня, потому что есть много условий и предложений, которые поступили от жителей. <...> Закон сегодня не работет, он заморожен. И есть много предложений о продлении моратория на этот закон, - рассказал Ходосок.

О возможном продлении приостановки некоторых положений закона на прошлой неделе рассказывал спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Сейчас норма не может действовать до января 2024 года. Планировалось, что до этого времени парламент и общественный штаб смогут изменить закон с учетом мнения жителей хрущевок. Пока парламентарии лишь отправили свои поправки к федеральному закону в Совет законодателей.

Почти полугодичный перерыв в собраниях общественного штаба не повлиял на желания собравшихся: отменить закон о КРТ и ограничить территорию возможного расселения муниципалитетом. Также участники встречи неоднократно вспоминали московскую реновацию. Атмосфера мероприятия тоже осталась прежней. Большинство выступающих критически высказывались о будущем комплексном развитии территорий. Некоторые позволяли себе и негативные высказывания в адрес единоросса. Один из мужчин решил упрекнуть Ходоска в "политической несостоятельности" из-за того, что он не смог найти более просторный зал. Другой выступал более радикально.

- Слушайте, граждане, ребята, Сестроречане, наших бьют. <...> Свой дом сноси [обратился к Ходоску], проваливайте из Сестрорецка, я тебе серьезно говорю, брат. Попутал маленько, - обратился один из участвующих.

В какой-то момент собравшиеся просто окружили стол, за которым сидел депутат, и начали задавать ему интересующие вопросы, о том, как, кого и куда будут переселять власти.

- Да не надо боятся. Никто никого никуда не перселяет. Я пытаюсь вам это объяснить, но вы не меня слышите. Вы мне даже слова не дали. Никто ничего не сносит. Вот они орут "отменить" и орут, - убеждал депутат.

Вечер продолжился в формате выступлений противников закона. Среди предложений звучал призыв к обращению в Конституционный суд с коллективным иском, чтобы добиться признания противоречащим документа о КРТ главному закону страны. Некоторые из речей были посвящены и отвлеченным темам. Например, планам бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко о развитии социальных объектов в Курортном районе.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала "СТОП! КРТ"