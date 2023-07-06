Шлосберг* подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов

Политик Лев Шлосберг* 6 июля подал иск к Министерству юстиций с требованием исключить его из реестра иноагентов. Документ в Псковский городской суд оппозиционер отнес лично. Об этом "яблочник" рассказал в своем Telegram-канале.

Шлосберг* требует признать незаконным решение Минюста о присвоении ему статуса иностранного агента, а также признать незаконным бездействие ведомства в части направления ему уведомления о включении в реестр.

Напомним, Минюст включил политика в реестр иноагентов 16 июня. В тот же день список пополнила псковская журналистка Светлана Прокопьева**.

Накануне с похожими требованиями в суд обратился фронтмен группы "Ногу свело!" Максим Покровский***.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Максима Покровского в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Льва Шлосберга*