Шлосберг* подал иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов

Политик Лев Шлосберг* 6 июля подал иск к Министерству юстиций с требованием исключить его из реестра иноагентов. Документ в Псковский городской суд оппозиционер отнес лично. Об этом "яблочник" рассказал в своем Telegram-канале.
Шлосберг* требует признать незаконным решение Минюста о присвоении ему статуса иностранного агента, а также признать незаконным бездействие ведомства в части направления ему уведомления о включении в реестр.
Напомним, Минюст включил политика в реестр иноагентов 16 июня. В тот же день список пополнила псковская журналистка Светлана Прокопьева**.
Накануне с похожими требованиями в суд обратился фронтмен группы "Ногу свело!" Максим Покровский***.
*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов
***Минюст внёс Максима Покровского в единый реестр иноагентов