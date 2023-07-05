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Новости 12:58

Лидер группы "Ногу свело!" обратился с иском в суд с требованием исключить его из списка иноагентов

фото ЗакС политика Лидер группы "Ногу свело!" обратился с иском в суд с требованием исключить его из списка иноагентов

Фронтмен музыкальной группы "Ногу свело!" Максим Покровский* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием вычеркнуть его фамилию из реестра иностранных агентов, передаёт ТАСС.

Исполнитель попал в "чёрный список" Минюста 31 марта текущего года. Отметим, что после начала военной спецоперации музыкант критически отзывался о ней, в том числе посредством своего творчества.

ТАСС пишет, что Покровский* на постоянной основе живёт в США.

Комментируя известие о своём попадании в перечень иноагентов, музыкант заявлял, что "такого хайпа он не заказывал".

*Минюст внёс Максима Покровского в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Ногу свело!"


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