Лидер группы "Ногу свело!" обратился с иском в суд с требованием исключить его из списка иноагентов

Фронтмен музыкальной группы "Ногу свело!" Максим Покровский* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием вычеркнуть его фамилию из реестра иностранных агентов, передаёт ТАСС.

Исполнитель попал в "чёрный список" Минюста 31 марта текущего года. Отметим, что после начала военной спецоперации музыкант критически отзывался о ней, в том числе посредством своего творчества.

ТАСС пишет, что Покровский* на постоянной основе живёт в США.

Комментируя известие о своём попадании в перечень иноагентов, музыкант заявлял, что "такого хайпа он не заказывал".

*Минюст внёс Максима Покровского в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Ногу свело!"