Покровский* прокомментировал включение в список иноагентов

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* прокомментировал решение о включении его в список иностранных агентов. Имя музыканта появилось в соответствующем реестре Министерства юстиции вечером 31 марта.

"Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", — транслирует заявление Покровского* Telegram-канал "Ногу свело!"

Исполнитель связал присвоение ему статуса иноагента с прекращением заведенного ранее административного дела о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). "Зашли с одной стороны — не получилось. Дело о дискредитации армии было прекращено пару дней назад. Сегодня решили зайти с другой стороны: теперь я — иноагент", - поделился предположениями он.

Ранее Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу в отношении Покровского* в связи с истечением сроков давности. Протокол на музыканта был составлен из-за опубликованного в мае 2022 года поста во "ВКонтакте", однако до суда он дошел лишь в марте 2023 года.

*Минюст внес Максима Покровского в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Ногу свело!"