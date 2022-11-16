ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:27

ЗакС одобрил приватизацию санатория "Белые ночи"

фото ЗакС политика ЗакС одобрил приватизацию санатория "Белые ночи"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 ноября в окончательном чтении утвердило изменения в закон о приватизации — в документ добавили санаторий "Белые ночи" в Сестрорецке, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Проект закона в парламент внес губернатор города Александр Беглов.

Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко ранее сообщил, что сейчас санаторий отдан под аренду, за что бюджет города получает ежегодно около 84 млн рублей. При приватизации и продаже здания его стоимость может составить около 1,5 млрд рублей, рассказал Сухенко.

Несколько депутатов выступили против выдачи разрешения на приватизацию санатория. В частности, парламентарии предположили, что, после передачи здания в собственность частным лицам, там могут построить другие объекты.

Против документа проголосовало 10 депутатов. Большинство его поддержало.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама