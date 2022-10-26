ЗакС предварительно одобрил приватизацию санатория "Белые ночи"

Законодательное собрание Петербурга одобрило изменения в закон о приватизации зданий города в первом чтении, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документ планируется добавить санаторий "Белые ночи", который находится в Сестрорецке.

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко сообщил, что здание несколько лет арендует коммерческая компания. За это город получает ежегодно около 84 млн рублей, рассказал Сухенко. По его словам, при приватизации и продаже здания на аукционе его стоимость может достигнуть 1,5 млрд рублей. Точную сумму определят эксперты при подготовке торгов, уточнил представитель губернатора.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук спросил, кто подал заявку на приватизацию. Ответа на этот вопрос он не получил. Также депутаты выразили обеспокоенность, что после продажи санатория, его могут заменить на другой объект. В частности, депутат от "Яблока" Борис Вишневский напомнил, что уже был подобный случай - санаторий "Дюна" стал жилым комплексом с апартаментами под видом санаторно-курортного учреждения. Сухенко заявил, что с "Дюнами" сюжет еще не завершен, и такого повторения с "Белыми ночами" не будет.

София Саттарова