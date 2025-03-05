Смольный потратит почти 10 млрд рублей на продление набережной Макарова

Комитет по государственному заказу опубликовал извещение о конкурсе на строительство нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку стоимостью 9,9 млрд рублей. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок 4 марта.

Согласно данным о конкурсе, работы пройдут от 2-й линии Васильевского острова до транспортной связи через Серный остров. Подрядчик должен будет подготовить территорию для строительства, возвести мост через реку Смоленку, проложить тротуары и подземный переход для пешеходов. Он также обязуется провести озеленение участка строительства.

Срок выполнения контракта – 1 января 2029 года. При этом работы должны быть завершены к маю 2028 года. Подвести итоги тендера Смольный должен до 25 марта, прием заявок продлится до 20 марта.

Напомним, что в феврале стало известно, кто займется строительством ограждающих конструкций типа "стена в грунте" на станциях "Каменка" и "Богатырская" на севере зеленой ветки. Тендеры общей стоимостью 4,4 млрд рублей тогда выиграла московская компания "Геоспецстрой".

фото: ЗАКС.Ру