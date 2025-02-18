"Стенами в грунте" для "Богатырской" и "Каменки" займутся москвичи

Тендеры на строительство ограждающих конструкций типа "стена в грунте" на станциях "Каменка" и "Богатырская" на севере зеленой ветки метро выиграла московская компания "Геоспецстрой", сообщает "Фонтанка.ру" 18 февраля.

Компания "Геоспецстрой" была зарегистрирована в Москве в 2012 году. Среди ее конкурентов были также ООО "Основа" из столицы и АО "Нью граунд" из Перми. Из Петербурга на строительство "стены в грунте" претендовало петербургское "УМ Геоизол".

Работы на "Богатырской" необходимо закончить до 3 ноября 2025 года, на "Каменке" — до 30 декабря. Конкурсы на строительство были опубликованы в середине января. Тогда же стало известно, что на возведение "стены в грунте" для "Богатырской" планируется выделить 1,8 млрд рублей, а для "Каменки" — 2,6 млрд рублей.

Как стало известно 6 февраля, Главгосэкспертиза одобрила проект строительства зеленой ветки метро от станции "Беговая" до станции "Каменка". На этом участке предусмотрено строительство "Богатырской" и "Каменки".

В январе вице-губернатор Николай Линченко заявил, что возведение 11 новых станций метро в Петербурге должно быть закончено к 2030 году. В список станций, чье строительство планируется завершить до конца десятилетия, попали станции "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект — 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект", а также выход со станции "Театральная".

Напомним, что последней открытой станцией петербургского метро сейчас является "Горный институт" на оранжевой ветке. Она стала доступна для пассажиров 27 декабря 2024 года. Срок открытия станции неоднократно переносили. До "Горного института" самыми "новыми" станциями петербургского метро являлись "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" на юге фиолетовой ветки, открытые в октябре 2019 года.

Фото: ЗАКС.Ру