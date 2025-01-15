На "стены в грунте" на "Богатырской" и "Каменке" потратят 4,4 млрд рублей

АО "Метрострой Северной столицы" объявил тендеры на поиск подрядчиков для строительства ограждающих конструкций типа "стена в грунте" на станциях "Каменка" (второе название — "Зоопарк") и "Богатырская" ("Яхтенная") на северном участке зеленой ветки метро. Соответствующие конкурсы были опубликованы 14 января, на что обратил внимание "Деловой квартал".

На возведение ограждений для станции "Каменка" планируется выделить 2,6 млрд рублей, а для "Богатырской" — 1,8 млрд рублей. Завершить работы планируют в ноябре и декабре 2025 года.

Работы будут вестись на площадках подземных вестибюлей: на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов, а также на углу Туристской улицы и Богатырского проспекта.

Проекты относятся к категории особо опасных и технически сложных объектов в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Поиск подрядчика для рабочей документации нового участка зеленой ветки "Метрострой Северной столицы" начал 9 декабря.

фото: ЗАКС.Ру