МССС объявил тендер на разработку документации для участка зелёной ветки метро

"Метрострой Северной столицы" (МССС) начал поиск подрядчика для рабочей документации, которая будет использована при строительстве северного участка зеленой ветки петербургского метро, об этом 9 декабря информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идёт о проектировании отрезка линии от станции "Беговая" до будущей станции "Каменка" (она же "Зоопарк"). Документация должна предусматривать обустройство станций, включая станцию "Богатырская" (она же "Яхтенная"), стартовый котлован, а также внутренние конструкции и инженерные системы.

Срок выполнения работ установлен до конца 2026 года. Начальная стоимость контракта составляет 869,9 млн рублей.

Напомним, что в сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что для строительства продолжения зеленой ветки городского метро запустили проходческий щит "Надежда". Вестибюль станции "Богатырская" (она же "Яхтенная") планируют построить не раньше 2028 года.

Фото: ЗАКС.Ру