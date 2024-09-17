Щит "Надежда" приступает к строительству продолжения "зеленой линии" метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о запуске проходческого щита "Надежда" для строительства продолжения Невско-Василеостровской линии метро, сообщили в пресс-службе правительства города 17 сентября.

"Теперь, с получением официального разрешения на строительство, "Надежда" приступит к плановому сооружению продолжения "зеленой линии" метро", - сказал глава города.

Сам проект был одобрен еще в июле Главгосэкспертизой, строительство предполагают завершить не раньше 2028 года.

Вестибюль будущей станции "Яхтенная" планируют разместить на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. Проект станции "Каменка" предполагает расположение на углу Комендантского и Шуваловского проспектов и в перспективе включает пересадку на Фрунзенско-Приморскую линию метро.

Отметим, что открытие обещанной станции "Горный институт" так и не состоялось к 1 сентября, как было анонсировано вице-губернатором Николаем Линченко в конце 2023 года. В конце августа 2024 года Линченко заявлял, что работы на станции завершены примерно на 95%.

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