Линченко о станции метро "Горный институт": "Осталось немного"

В сентябре строительные работы на станции "Горный институт" будут завершены, пишет 30 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

По словам чиновника, строительство станции завершено примерно на 95%. "Я же там бываю регулярно, спускаюсь вниз по работающим эскалаторам, — пояснил он. — Там осталось немного — чтобы добиться именно строительной готовности. Потом останется еще пусконаладка и благоустройство", — рассказал он "Фонтанке.ру".

Напомним, что в конце 2023 года Линченко заявил корреспонденту ЗАКС.Ру, что станцию откроют к 1 сентября. До этого сообщалось, что "Горный институт" планировали открыть в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что уже в сентябре станция "Горный институт" будет работать. В августе из-за заключительных работ закрывали станции "Спасская" и "Достоевская".

Фото: ЗАКС.Ру