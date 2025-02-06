Главгосэкспертиза одобрила проект нового участка метро в Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на завершающий этап проекта строительства нового участка Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге, сообщила пресс-служба ФАУ 6 февраля. Согласно проекту, линия протянется от станции "Беговая" до станции "Каменка".
Протяженность нового участка составит 5,2 километра. Начало линии запланировано на Туристской улице у дома № 11, а конечный пункт — на Шуваловском проспекте, юго-восточнее дома № 37.
На участке предусмотрено строительство двух станций — "Богатырская" (второе название — "Яхтенная") и "Каменка" ("Зоопарк"). Они будут способны принимать составы из шести вагонов. Максимальная пропускная способность линии может достигать 40 пар поездов в час.
Ожидается, что пассажиропоток на первом этапе эксплуатации составит 1,028 миллиона человек в сутки, а на расчетный срок эксплуатации — до 1,333 миллиона пассажиров в сутки. Проект также включает внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения.
Напомним, что в сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что для строительства продолжения зеленой ветки городского метро запустили проходческий щит "Надежда". Вестибюль станции "Богатырская" (она же "Яхтенная") планируют построить не раньше 2028 года.