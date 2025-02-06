Главгосэкспертиза одобрила проект нового участка метро в Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на завершающий этап проекта строительства нового участка Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге, сообщила пресс-служба ФАУ 6 февраля. Согласно проекту, линия протянется от станции "Беговая" до станции "Каменка".

Протяженность нового участка составит 5,2 километра. Начало линии запланировано на Туристской улице у дома № 11, а конечный пункт — на Шуваловском проспекте, юго-восточнее дома № 37.

На участке предусмотрено строительство двух станций — "Богатырская" (второе название — "Яхтенная") и "Каменка" ("Зоопарк"). Они будут способны принимать составы из шести вагонов. Максимальная пропускная способность линии может достигать 40 пар поездов в час.

Ожидается, что пассажиропоток на первом этапе эксплуатации составит 1,028 миллиона человек в сутки, а на расчетный срок эксплуатации — до 1,333 миллиона пассажиров в сутки. Проект также включает внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения.

Напомним, что в сентябре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что для строительства продолжения зеленой ветки городского метро запустили проходческий щит "Надежда". Вестибюль станции "Богатырская" (она же "Яхтенная") планируют построить не раньше 2028 года.

фото: ЗАКС.Ру