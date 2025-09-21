Эколог Гордышевский о последствиях сжигания мусора и проекте справочника о наилучших технологиях по утилизации отходов

Фото предоставлено Семеном Гордышевским

С начала осени экологическое сообщество России обсуждает проект справочника о наилучших доступных технологиях (НДТ) по утилизации и обезвреживанию отходов, в перечень которых включено сжигание. Проект документа опубликован на сайте Бюро НДТ. ЗАКС.Ру поговорил с председателем комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Семеном Гордышевским об уместности и последствиях сжигания отходов, а также о том, зачем горожанам принимать участие в обсуждении.

– Семён Михайлович, сейчас происходит публичное обсуждение сжигания как наиболее экологичной технологии утилизации отходов. Когда она попала в НДТ?

– В 2015 году, когда вышел в свет первый справочник. Это при том что граждане тогда широко выступали против сжигания. В 2020 году справочник был актуализирован – обновлен, дополнен, то есть приспособлен к современным условиям. Кстати, актуализация проводится каждые пять лет. В нем появились новые опции технологий утилизации: пиролиз, газификация, использование плазменных источников и другие. Но сжигание осталось на первом месте.

– Есть ли принципиальное отличие сжигания от новых термических методов?

– Пиролиз, термолиз, газификация и другие термотехнологии представляют собой нагревание утилизируемых материалов в закрытом пространстве, без доступа кислорода. В таких режимах происходит разложение, или деструкция, отходов с выделением горючего газа, который может быть использован, например, для выработки тепла или электроэнергии. Открытого горения при этом не происходит.

Сжигание отходов – совсем другое дело. Все находящиеся в них материалы горят благодаря присутствию кислорода. Основной результат сжигания – большое количество парниковых газов, в частности, углекислого газа и водяных паров, в 4-5 раз превышающих по массе исходную массу органики. В атмосферу также попадают самые разные токсические соединения, потому что отходы у нас смешанные, несортированные. В них есть всевозможные остатки бытовой химии, батарейки, разные виды пластика, который при сжигании образует диоксины – суперэкотоксиканты, негативно сказывающиеся на здоровье людей. Также остается зола с набором токсических соединений.

Я категорически против сжигания, потому что оно является источником загрязнения атмосферного воздуха, в котором вообще не должно быть ничего, кроме кислорода, азота, аргона и примеси углекислого газа. Любое дополнительное вещество в воздухе попадает в лёгкие, непосредственно в кровь, отравляя наш организм. Что категорически противоречит принципу наилучшей доступной технологии, цель которой – минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

– В таком случае вопрос: каким образом сжигание попало в список НДТ?

– Техническая рабочая группа (ТРГ), созданная в 2015 году, объединившая специалистов из разных ведомств и министерств, предложила "лучшие" технологии, вошедшие затем в первый справочник. Скажу так: примерно половина ее состава оказались интересантами и бенефициарами этих технологий. А поскольку проблема отходов в России чрезвычайно остра, с ними ничего пока, кроме складирования на полигонах–свалках, сделать не могут, члены ТРГ отнеслись к сжиганию благосклонно. По их мнению, это самый простой способ избавления от мусора.

К счастью, в 2020 году в рабочую группу были включены несколько независимых, грамотных общественных экспертов–экологов, отстаивающих общественные интересы. Так я оказался в рабочей группе, специализирующейся на технологиях утилизации отходов. Мы стали критиковать сжигание, убеждая, что оно не может относиться к НДТ. В качестве альтернативы предложили термические способы, обеспечивающие деструкцию отходов без образования новых химических соединений. То есть инструмент, которым можно пользоваться.

Но не все так гладко. Перечисленные мной термические технологии пока только в разработке. Ни одна не вышла на промышленный уровень. Поэтому в справочнике они подробно описаны, но вместе с тем даются разъяснения, почему их нельзя внедрять.

Кроме того, мы увидели еще одну серьезную проблему. Дело в том, что история с НДТ пришла к нам из Европы. Они разработали алгоритмы работы, документы. Один из важнейших моментов: решение по принятию, одобрению нового справочника должно приниматься консенсусом, то есть при согласии всех членов группы. У нас этот механизм заменен голосованием по простому большинству. То есть если большинство в ТРГ – представители предприятий, выпускающих оборудование для сжигания, и бенефициары этой технологии, каким образом могут экологи победить?

– Семен Михайлович, почему вы призываете граждан принять участие в обсуждении?

– Когда мы в процессе работы в ТРГ доказывали, что сжигание опасно, нам отвечали: это сугубо ваше мнение, а люди к этому относятся спокойно. Другими словами, пассивная реакция граждан, населения дает дорогу сжиганию. А если неравнодушных людей будет много, станет ясно, что широкая общественность настроена против опаснейшей технологии. Мнение жителей будет учтено. Кроме того, оно станет важным аргументом для нас, независимых экспертов.

– Насколько помню, европейские страны стали жечь мусор уже в 70-х годах. Каково сегодня их отношение к сжиганию?

– Оно изменилось уже в начале 90-х. Пошел рост заболеваемости, вал онкологии, появилась статистика ВОЗ и ООН. Именно поэтому в 90-х там началось движение против. Подписание в 2001 году Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) стало результатом осмысления практики работы мусоросжигательных заводов. В итоге в последние десятилетия в развитых странах был принят курс на сворачивание мусоросжигания, на постепенный уход от него. Понимание того, что это очень опасно, имеется. Мы же продолжаем считать, что сжигание – синоним уничтожения отходов, как бы они деваются в никуда. Безграмотность абсолютная!

– Как могут граждане принять участие в обсуждении нового справочника НДТ?

– Выйти на сайт Бюро НДТ Минпромторга России на страничку "Публичное обсуждение". Под анонсом "Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами" находим опцию "Форма представления замечаний. Публичное обсуждение. Проект ИТС 9-2025". Нажимаем на плашку "Отзыв", регистрируемся через электронную почту. Затем оставляем в форме свои замечания. Это надо успеть до 6 октября. Отклики граждан явятся важным материалом, который позволит нам, экспертам, в рамках заседаний ТРГ его обсудить и сделать выводы. И если станет понятно, что людей это интересует, волнует, что большинство – против сжигания, то как можно тогда принимать такую НДТ?

– Вы уверены, что непосвященные люди смогут правильно написать отзыв?

– Абсолютно. Если граждане выскажутся против технологии сжигания, пояснив, что она является источником загрязнения атмосферы СОЗами, токсикантами, парниковыми газами, этого будет достаточно.

– Какие, по вашему мнению, могут быть последствия применения технологии сжигания отходов?

– Они уже известны. Могу назвать самый яркий пример из жизни Петербурга. Это технология сжигания илового осадка, которая рекомендована в справочнике НДТ ИТС 10-2019 последней в списке, под номером НДТ 11г. Эта технология работает в Петербурге с 1997 года. И в городе уже имеется множество доказательств роста уровня СОЗов. Например, накопление диоксинов в почвах.

Но самое опасное и самое страшное, что идет огромный рост заболеваемости, особенно детской. Причем именно в классе экологически обусловленных болезней: новообразований, врожденных аномалий, органов дыхания. С начала 2000-х до 2019 года детская онкология в городе выросла более чем в 5 раз! Петербург стал лидером России в этом мрачном первенстве. Кстати сказать, в том же справочнике ИТС 10-2019 первой в перечне НДТ под номером 11а предлагается технология "Анаэробная стабилизация жидких осадков, включая обработку и утилизацию биогаза", которая была внедрена в Москве и с того же 1997 года успешно и безопасно работает на очистных сооружениях Мосводоканала. По моему мнению, выступив против сжигания, вы проголосуете за здоровье своих детей.

