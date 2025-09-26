Петербургские коммунисты осудили вырубку дикого парка "Заросли"

Василеостровский районный комитет КПРФ призвал остановить вырубку дикого парка "Заросли", сообщили 26 сентября в Telegram-канале регионального отделения партии. Коммунисты заявили о "решительном осуждении" работ по уничтожению зеленых зон на Васильевском острове и выставили ряд требований в адрес Смольного, Законодательного собрания и районной администрации.

Авторы обращения призвали "немедленно" остановить проведение работ и внести "Заросли" в реестр охраняемых зеленых насаждений. Также они потребовали "обеспечить прозрачность всех планируемых работ" на территории с учетом мнения местных жителей и заступились за активистов, защищающих парк.

"Уничтожение деревьев и кустарников под предлогом строительства автомагистрали является прямым нарушением прав граждан, которых, как обычно, никто не спрашивал, и наносит невосполнимый ущерб городской среде", — поделились мнением в КПРФ.

На месте зеленой зоны Смольный собирается обустроить продление набережной Макарова. Деревья планируют вырубить к концу 2025 года. Этому сопротивляются активисты и местные жители.

Накануне стало известно о том, что КГИОП включил "Заросли" в список объектов с признаками объектов культурного наследия. Защитники парка добивались этого ради приостановки строительных работ. В тот же день одна из активисток была задержана нарядом полиции, вызванным строителями на территорию парка. Как сообщал MR7, девушка провела ночь в отделе полиции № 30. Там на нее составили протокол по статьям о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Рассмотрение дела началось в пятницу в Василеостровском районном суде, его продолжат 14 октября.

Андрей Казарлыга / Фото предоставлено инициативной группой защитников парка "Заросли"